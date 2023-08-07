В Астрахани пресекли незаконный ввоз более 7,5 тонн товаров из Казахстана

Речь идет о незадекларированных бритвенных станках и дезодорантах, а также о парфюмерии из ОАЭ без обязательной маркировки

АСТРАХАНЬ, 7 августа. /ТАСС/. Астраханские таможенники задержали фуру, следующую из Казахстана в Махачкалу, с более чем 7,5 тонны незадекларированных бритвенных станков и дезодорантов, а также парфюмерией из ОАЭ без обязательной маркировки. Товары изъяты, возбуждено административное дело, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь Астраханской таможни Татьяна Полякова.

"Партию незадекларированных товаров и с отсутствием обязательной маркировки обнаружила мобильная группа Астраханской таможни в фуре, прибывшей из Казахстана. Изъято почти 50 тыс. наборов бритвенных станков Gillette, более 42 тыс. дезодорантов Adidas, Rexona без необходимых документов и парфюмированной воды почти 4 тыс. флаконов без обязательной маркировки. Большегруз следовал в Махачкалу и был остановлен таможенниками в Волгоградской области",- говорится в сообщении.

Уточняется, что водитель не представил документы, подтверждающие таможенное оформление иностранных товаров на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Таким образом, более 7,5 тонны товаров производства Польши, Филиппин, Индии, Китая, Испании, незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС и в отношении них не уплачены таможенные пошлины и налоги. Астраханская таможня возбудила дело об административном правонарушении по ст.16.21 КоАП РФ (пользование товарами, которые незаконно перемещены через таможенную границу ЕАЭС и в отношении которых не уплачены таможенные пошлины, налоги).

"На духах и туалетной воде производства ОАЭ отсутствовала обязательная маркировка средствами идентификации, введенная с 1 октября 2020 года. Информация о данном нарушении направлена в правоохранительный орган", - приводятся в сообщении слова заместителя начальника таможни - начальника службы таможенного контроля после выпуска товаров Александра Гурина.

Регионом деятельности Астраханской таможни на площади более 236 тысяч кв. км являются Астраханская, Волгоградская области и Республика Калмыкия.