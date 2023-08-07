График поездов трех радиальных направлений МЖД изменится во второй декаде августа

В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Курского, Рижского и Горьковского направлений Московской железной дороги (МЖД), а также МЦД-2 изменится во второй декаде августа в связи с развитием инфраструктуры на станциях Люблино-Сортировочное и Железнодорожная. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЖД.

"На станции Люблино-Сортировочное технологические "окна" назначены 9-11 августа с 22:20 до 05:15 для замены стрелочного перевода. В связи с этим внесены корректировки в расписание некоторых пригородных поездов Курского и Рижского направлений: у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые электрички выведут из расписания", - значится в сообщении.

Также на Железнодорожной с 22:50 10 августа до 03:50 14 августа запланированы работы по укладке нового стрелочного перевода и установке в проектное положение еще трех стрелочных переводов. Это необходимо для обеспечения пропуска через станцию дополнительных поездов МЦД-4.

Как добавили в МЖД, на период работ движение поездов на участке Реутов - Железнодорожная Горьковского направления будет организовано по одному пути, что также повлияет на расписание: у ряда поездов изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок, несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, некоторые поезда выведут из графика.

"Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, а также в мобильном приложении "РЖД Пассажирам", - заключили в пресс-службе.