С мэрии Красноярска потребовали взыскать более 2 млн рублей за загрязнение реки

В Росприроднадзоре считают, что бездействие администрации Красноярска привело к попаданию неочищенных канализационных стоков в воды реки и нарушило права жителей города на благоприятную окружающую среду

КРАСНОЯРСК, 7 августа. /ТАСС/. Росприроднадзор обратился с иском в Арбитражный суд Красноярского края с требованием взыскать более 2 млн рублей с администрации города Красноярска за загрязнение реки Черемушки. Об этом сообщила пресс-служба краевого арбитражного суда.

"Росприроднадзор обратился с иском к администрации города Красноярска о взыскании вреда, причиненного окружающей среде - загрязнение реки Черемушки. Истец просит взыскать 2 241 782,4 рубля убытков", - говорится в сообщении.

По данным суда, в ходе внеплановых выездных проверок Росприроднадзор установил, что в границах Красноярска через разрушенный канализационный коллектор в пределах водоохранной зоны реки Черемушка сбрасываются неочищенные сточные воды. "По словам истца, воды поступают из исправительных колоний № 31 и № 17. В иске Росприроднадзор ссылается на решение Советского районного суда г. Красноярска от 21 декабря 2021 года, в котором указано, что для исправительных колоний не организовано водоотведение из-за бездействия администрации", - пояснили в пресс-службе суда.

В Росприроднадзоре считают, что бездействие администрации Красноярска привело к попаданию неочищенных канализационных стоков в воды реки и нарушило права жителей города на благоприятную окружающую среду.