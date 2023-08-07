СМИ: в Сенегале лидера оппозиции Сонко госпитализировали в связи с голодовкой

По информации Seneweb, это случилось из-за ухудшения физического состояния политика

ПРЕТОРИЯ, 7 августа. /ТАСС/. Лидер сенегальской оппозиции Усман Сонко, находящийся под арестом, экстренно госпитализирован из-за голодовки, которую он объявил восемь дней назад. Об этом сообщил портал Seneweb.

Сонко помещен в одну из больниц сенегальской столицы Дакара из-за ухудшения физического состояния. Лидер оппозиции объявил голодовку 30 июля в знак протеста против ареста и несправедливых, по его мнению, обвинений.

Прокуратура Дакара предъявила ему обвинения по восьми пунктам, среди них призыв к восстанию, посягательство на государственную безопасность, заговор против государственной власти, действия, направленные на подрыв общественной безопасности и создание серьезных политических беспорядков. Кроме того, Сонко преследуется за распространение слухов. В ближайшее время должен начаться суд.

Сонко участвовал в президентских выборах 2019 года и занял третье место с 16% голосов. Он уже объявил, что намерен участвовать в президентских выборах, которые пройдут в Сенегале в феврале 2024 года. Действующий президент Сенегала Маки Саль сообщил, что не будет добиваться переизбрания.