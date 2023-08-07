7 августа, 10:44
Военная операция на Украине

В Тверской области первоклассников из семей участников СВО обеспечат школьными наборами

Поддержку получат более 5,1 тыс. детей

ТВЕРЬ, 7 августа. /ТАСС/. Первоклассников из семей участников специальной военной операции (СВО) обеспечат в Тверской области бесплатными школьными принадлежностями к 1 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"По поручению главы региона [Игоря Рудени] впервые в этом году наборами будут обеспечены первоклассники - дети участников специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, школьными комплектами также обеспечат первоклассников из многодетных и опекаемых семей, семей с невысокими доходами. Всего такую поддержку получат более 5,1 тыс. детей.

Отмечается, что в наборы входит более 40 предметов, в том числе рюкзак, тетради, альбом для рисования, пенал, краски, пластилин, доска для лепки и другие необходимые для учебы принадлежности.

В облправительстве добавили, что наборы будут выдавать с 20 августа в семейных центрах. 

Теги:
РоссияРуденя, Игорь МихайловичТверская областьВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация