В Москве городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за жары

При аномальной жаре особое внимание уделяется также обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Городские службы продолжают работать в усиленном режиме из-за сильной жары в столичном регионе. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, сегодня и завтра температура воздуха в дневные часы будет превышать 30 градусов и может достигать отметки в 35 градусов, что выше климатической нормы августа. В связи с непростыми погодными условиями городские службы работают в усиленном режиме, принимаются дополнительные меры по поддержанию в нормативном состоянии дорожного покрытия, уходу за городскими цветниками и зелеными насаждениями", - сказал Бирюков, чьи слова приводит пресс-служба комплекса городского хозяйства (КГХ).

Заммэра отметил, что при аномальной жаре особое внимание уделяется обеспечению бесперебойного функционирования систем жизнеобеспечения. В настоящее время они работают штатно, аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет.

"Под круглосуточным контролем пожарно-спасательного гарнизона находятся парковые, лесопарковые и особо охраняемые природные территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний травы. Вблизи природных и озелененных территорий, парковых зон дежурят более 80 расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оказать оперативное содействие пожарным", - добавил он.

Глава КГХ заверил, что коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.