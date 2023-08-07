Лада Дэнс ближайшую неделю проведет в клинике после ДТП

Как сообщил директор артистки Сергей Пудовкин, подозрение на перелом позвоночника не подтвердилось

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Певица Лада Дэнс, попавшая 5 августа в ДТП на трассе М-2 "Крым" под Москвой, проведет как минимум ближайшую неделю в одной из частных клиник Подмосковья. Подозрение на перелом позвоночника не подтвердилось, сообщил ТАСС директор артистки Сергей Пудовкин.

"Сегодня врачи запретили Ладе разговаривать. Надеюсь, во вторник или в среду она запишет видеообращение. Единственное, что она мне сказала сегодня: "Теперь я буду просто Лада. Дэнс уже будет сложно". Значит будет новое имя - Лада", - рассказал собеседник агентства.

По словам Пудовкина, певице "пока тяжело говорить". "К счастью, исключили самое страшное - подозрение на перелом позвоночника. Диагностировали просто сильный ушиб", - сказал он, отметив, что ближайшую неделю артистка "будет точно в клинике под наблюдением врачей".

5 августа в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области ТАСС сообщили, что в субботу три машины столкнулись на трассе М-2 "Крым" в Подмосковье, в результате пострадали четыре человека.

В экстренных службах ТАСС добавили, что среди пострадавших певица Лада Дэнс. ДТП произошло примерно в 18:20 мск на 52-м км трассы М-2 "Крым" по направлению движения от Москвы. Представитель экстренных служб отметил, что в результате столкновения Лада Дэнс получила черепно-мозговую травму. Позже директор артистки сообщил, что ее госпитализировали в госпиталь им. Н.Н. Бурденко, а затем она была переведена в одну из частных клиник в Подмосковье.