7 августа, 10:58

В ЛНР заявили, что почти 200 жителей с редкими заболеваниями получили бесплатные лекарства

Обеспечение населения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием происходит по государственной программе 14 высокозатратных нозологий

ЛУГАНСК, 7 августа. /ТАСС/. Почти 200 жителей Луганской Народной Республики, страдающие орфанными заболеваниями, получили льготные лекарства, сообщила пресс-служба правительства республики.

"172 жителя республики получили рецепты на бесплатные лекарства для лечения ряда редких заболеваний", - сказано в Telegram-канале правительства ЛНР.

22 июня в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР сообщали ТАСС, что первые пациенты с редкими (орфанными) заболеваниями в ЛНР получили льготные лекарства. Обеспечение населения лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием происходит по государственной программе 14 высокозатратных нозологий. В рамках программы пациенты с орфанными заболеваниями и редкими патологиями бесплатно обеспечиваются дорогостоящими лекарственными препаратами. 

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