В Ленобласти установят первый войсковой мемориал, посвященный участникам СВО

Его планируют открыть в сентябре на территории одной из воинских учебных частей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Мемориал, посвященный участникам специальной военной операции, планируется открыть в сентябре на территории одной из воинских учебных частей. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

"В Ленобласти готовится к установке первый войсковой мемориал, посвященный участникам СВО. Выполненную в мраморе "Аллею памяти" на территории одной из воинских учебных частей планируется открыть ко Дню танкиста. Среди героев танковой части, чью память увековечат, - пять награждены орденами мужества, еще один участник спецоперации удостоен звания героя России", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также сообщили, что губернатор Александр Дрозденко дал поручение разработать концепцию еще одного - общедоступного областного мемориала героям специальной военной операции. Для определения места и вида памятника он поручил провести конкурс проектов с привлечением участников СВО, их семей, общественности и ветеранского сообщества.