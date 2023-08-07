Посетители Исторического музея смогут принять участие в сборе книг для школьников Донбасса

Все желающие смогут приобрести в музейных магазинах канцелярские принадлежности и книги и оставить их в специальных контейнерах у касс

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Государственный исторический музей (ГИМ) организовал сбор книг и канцелярских принадлежностей для школьников Донбасса, сообщается в пресс-релизе музея.

"С 7 августа 2023 г. посетители Исторического музея смогут принять участие в сборе книг и канцелярских принадлежностей для школьников ЛНР и ДНР. Все желающие могут приобрести в музейных магазинах книги, тетради, карандаши, развивающие игры и оставить их в специальных контейнерах, установленных у касс", - отмечается в сообщении.

Канцелярские принадлежности и книги направят в школы и библиотеки Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики. Принять участие в акции можно и онлайн, разместив заказ в интернет-магазине Исторического музея и оставив комментарий "Детям Донбасса".

"Мы знаем, насколько необходимы жителям Донбасса книги на русском языке, и прежде всего, книги по истории, которые были изъяты из школьных библиотек, их заменила литература на иностранном языке, в том числе книги, пропагандирующие национализм, русофобию. Поэтому основная задача акции - собрать вместе с нашими посетителями книги для школ республик Донбасса и помочь родителям подготовить ребят к новому учебному году. Эту работу мы ведем на постоянной основе. В прошлом году собранные сотрудниками и посетителями музея канцелярские принадлежности и книги были доставлены в общеобразовательную школу № 11 города Северодонецка", - приводятся в сообщении слова директора Исторического музея Алексея Левыкина.