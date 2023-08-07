7 августа, 11:17,
обновлено 7 августа, 12:06
Лесные пожары в России

В Свердловской области площадь природных пожаров сократилась в 10 раз за выходные

Борьбу с огнем продолжают вести 149 человек, задействовано 14 единиц техники

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Площадь природных пожаров в Свердловской области уменьшилась в 10 раз за прошедшие выходные. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"Сотрудникам Уральской авиабазы, лесоохраны, МЧС и арендаторам лесных участков за выходные удалось сократить площадь лесных пожаров в 10 раз. В том числе ликвидированы крупные пожары в Сосьвинском районе на общей площади 395 га. По данным на конец дня 6 августа, локализованы и не распространяются возгорания в Гаринском, Невьянском и Сосьвинском районах на общей площади 67 га", - говорится в сообщении.

Как уточнили в департаменте, борьбу с огнем продолжают вести 149 человек, задействовано 14 единиц техники. Также за выходные по всему региону прошло 130 противопожарных рейдов.

Сильные дожди и грозы ожидаются в Свердловской области 8 августа, синоптики продлили штормовое предупреждение. "Просим свердловчан соблюдать правила безопасности и быть бдительными", - добавили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Ранее в Шайдурихе из-за верхового лесного пожара произошел переход огня на несколько строений. Жителей населенного пункта эвакуировали. Специалисты локализовали возгорание на площади 4,1 тыс. кв. м и ликвидировали. В ходе инцидента один человек погиб, еще двое пострадали. Возбуждено два уголовных дела. В пожаре сгорел 41 дом, 35 человек остались без жилья.

Теги:
РоссияЛесные пожары в РоссииСвердловская область
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