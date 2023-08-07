В МЧС предупредили о чрезвычайной пожарной опасности в Курганской области

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности

ТАСС, 7 августа. Главное управление МЧС РФ по Курганской области объявило штормовое предупреждение с 8 до 9 августа из-за чрезвычайной пожарной опасности в центральных районах региона. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Штормовое предупреждение. По прогнозу Курганского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 8-9 августа в центральных районах Курганской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на остальной территории - высокая пожарная опасность", - говорится в сообщении.

В ведомстве призвали жителей к соблюдению мер безопасности.