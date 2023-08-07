Сальдо сообщил об отсутствии пробок на херсонском участке сухопутного коридора в Крым

Врио губернатора региона отметил рост интенсивности движения на этом участке после ударов ВСУ по мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Интенсивность движения на участке сухопутного коридора в Крым на территории Херсонской области выросла после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту, однако пробок и заторов нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Интенсивность движения выросла. Пробок или заторов нигде нет. К АПП "Армянск" со стороны Крыма проезд без задержек, режим досмотра упрощенный. Со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин, проезд занимал до получаса. С этим сейчас разбираемся", - написал Сальдо.

Врио губернатора пояснил, что из-за повреждения моста через пролив Чонгар временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. "Движение автотранспорта сейчас идет по следующим маршрутам: через поселок Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через поселок Каланчак в направлении к пункту пропуска "Армянск" едут легковые автомобили и рейсовые автобусы", - сказал Сальдо.

После увеличения автомобильного трафика по сухопутным переходам между Херсонщиной и Крымом работники предприятия "Херсон Автодор" в ускоренном темпе проводят ямочный ремонт дороги на Чаплынку, отметил он.

Сальдо 6 августа сообщал, что украинские войска ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту на границе с Крымом. В министерстве транспорта Крыма сообщали, что приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост. ВСУ взяли на себя ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам.