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обновлено 7 августа, 11:35
Военная операция на Украине

Сальдо сообщил об отсутствии пробок на херсонском участке сухопутного коридора в Крым

Врио губернатора региона отметил рост интенсивности движения на этом участке после ударов ВСУ по мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Интенсивность движения на участке сухопутного коридора в Крым на территории Херсонской области выросла после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту, однако пробок и заторов нет, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

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"Интенсивность движения выросла. Пробок или заторов нигде нет. К АПП "Армянск" со стороны Крыма проезд без задержек, режим досмотра упрощенный. Со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин, проезд занимал до получаса. С этим сейчас разбираемся", - написал Сальдо.

Врио губернатора пояснил, что из-за повреждения моста через пролив Чонгар временно изменена логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. "Движение автотранспорта сейчас идет по следующим маршрутам: через поселок Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движутся исключительно грузовые машины и фургоны, через поселок Каланчак в направлении к пункту пропуска "Армянск" едут легковые автомобили и рейсовые автобусы", - сказал Сальдо.

После увеличения автомобильного трафика по сухопутным переходам между Херсонщиной и Крымом работники предприятия "Херсон Автодор" в ускоренном темпе проводят ямочный ремонт дороги на Чаплынку, отметил он.

Сальдо 6 августа сообщал, что украинские войска ударили по автомобильному мосту через пролив Тонкий, а также по Чонгарскому мосту на границе с Крымом. В министерстве транспорта Крыма сообщали, что приостановлена работа пропускного пункта "Джанкой", расположенного на дороге, которая проходит через Чонгарский мост. ВСУ взяли на себя ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам. 

Теги:
УкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСальдо, Владимир Васильевич
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