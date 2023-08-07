Сальдо сообщил о приостановке движения автобусов по маршруту Симферополь - Геническ

По словам врио губернатора региона, ограничения будут действовать до восстановления Чонгарского моста в Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Движение автобусов по маршруту Симферополь - Геническ будет приостановлено до восстановления Чонгарского моста в Херсонской области, поврежденного после ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"С завтрашнего дня до восстановления Чонгарского моста будет приостановлено движение автобусов по маршруту Симферополь - Геническ", - написал он.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в воскресенье нанесли удар по автомобильному мосту через пролив Тонкий в районе пляжа в курортном районе Херсонской области, пострадал мирный житель, возник пожар на газопроводе.

Пострадавшему оперативно оказали помощь на месте. Как уточнил Сальдо, важного военного значения мост не имеет. Помимо этого, ВСУ нанесли удар ракетами Storm Shadow по Чонгарскому мосту и поселку Чонгар в Херсонской области.

ВСУ взяли ответственность за ракетные удары по двум автомобильным мостам на границе между Херсонской областью и Крымом.

В июне после первого обстрела украинскими войсками Чонгарского моста автобусное сообщение также было прервано почти на две недели на период восстановления моста.