7 августа, 12:01

Минздрав отметил, что дополнительных ограничений на прохождение УЗИ не будет

Алексей Павлишак/ ТАСС
© Алексей Павлишак/ ТАСС

В Ведомстве заявили, что ультразвуковые исследования проводят по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ), для которого сейчас необходимо направление специалиста, вводиться не будут. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

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"Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения ультразвуковых исследований] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом", - говорится в сообщении.

Согласно пункту 9 правил проведения УЗИ, утвержденных приказом министерства, ультразвуковые исследования проводят по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации, пояснили в пресс-службе.

УЗИ - сложный вид медицинского вмешательства. Он охватывает различные виды ультразвуковых исследований, в том числе инвазивные. Их могут проводить с использованием контрастных препаратов и анестезии. "В результате исследования могут возникнуть осложнения", - подчеркнули в Минздраве.

Ранее Верховный суд РФ признал законным запрет проведения УЗИ без направления лечащего врача. 

Теги:
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© Информационное агентство ТАСС
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