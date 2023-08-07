Минздрав отметил, что дополнительных ограничений на прохождение УЗИ не будет

В Ведомстве заявили, что ультразвуковые исследования проводят по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Дополнительные ограничения на прохождение ультразвукового исследования (УЗИ), для которого сейчас необходимо направление специалиста, вводиться не будут. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минздрава России.

"Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения ультразвуковых исследований] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом", - говорится в сообщении.

Согласно пункту 9 правил проведения УЗИ, утвержденных приказом министерства, ультразвуковые исследования проводят по назначению лечащего врача либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача с учетом права пациента на выбор медицинской организации, пояснили в пресс-службе.

УЗИ - сложный вид медицинского вмешательства. Он охватывает различные виды ультразвуковых исследований, в том числе инвазивные. Их могут проводить с использованием контрастных препаратов и анестезии. "В результате исследования могут возникнуть осложнения", - подчеркнули в Минздраве.

Ранее Верховный суд РФ признал законным запрет проведения УЗИ без направления лечащего врача.