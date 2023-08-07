Мэр Тбилиси рассказал, как его дети чуть не попали под оползень в Шови

По словам Кахи Каладзе, его дети в тот день находились на курорте, однако покинули его примерно за час до стихийного бедствия

ТБИЛИСИ, 7 августа. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе заявил, что его дети в день схода оползня в Шови высокогорного края Рача находились на курорте, однако покинули его примерно за час до стихийного бедствия.

"Мои дети в течение двух недель находились в Шови. В тот день (схода оползня - прим. ТАСС) они возвращались обратно. За ними приехали машины, было начало третьего, когда они покинули гостиницу. <...> Для меня был большой шок, когда я получил информацию и увидел кадры. Фактически мы спаслись по счастливой случайности. Я это искренне говорю", - сказал Каладзе в интервью грузинскому телеканалу Imedi.

Он добавил, что, если бы дети немного опоздали с выездом из гостиницы, "произошла бы катастрофа".

Информация о том, что дети Каладзе могли находиться в Шови, распространилась в первый же день схода оползня. Часть оппозиционно настроенных граждан в соцсетях обвиняла генсека правящей партии в том, что он воспользовался правительственным вертолетом и вывез своих детей. Позже телеканал Imedi опубликовал кадры с камер видеонаблюдения гостиницы, в которой отдыхали дети тбилисского мэра, где видно, что они покидают ее до схода оползня.

Масштабный оползень в Шови произошел 3 августа. Погибли 18 человек, в том числе гражданка России, еще 16 считаются пропавшими без вести. Повреждены мосты, дороги, туристические коттеджи и гостиница "Сансет Шови". По предварительным данным специалистов, с гор сошло более 5 млн кубометров земли. Общая площадь места бедствия составила 26 га. В понедельник в Грузии объявлен день траура.