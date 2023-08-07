Путин направил приветствие участникам Международного форума соотечественников

Президент отметил знаковость мероприятия для всей России

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Президент Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям Международного форума соотечественников, приуроченного к 100-летию со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова, подчеркнув значимость события. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"Считаю ваш форум, собравший в Махачкале дагестанцев из регионов нашей страны и зарубежных государств, большим, знаковым событием для республики и всей России. Дагестан по праву славится и дорожит традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства, на протяжении веков объединяющими представителей всех народов, живущих в республике", - отметил Путин.

Президент подчеркнул, что в Дагестане чтут своих предков, среди которых "великий сын Дагестана, истинный гражданин и патриот Расул Гамзатов, чьи произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы ее истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального отечества".

Международный форум соотечественников, посвященный 100-летию поэта Расула Гамзатова © Гянжеви Гаджибалаев/ ТАСС

Путин выразил уверенность в том, что форум пройдет успешно и будет содействовать укреплению всесторонних связей соотечественников с исторической родиной, налаживанию деловых и личных контактов.