В метрополитене Петербурга начали бесплатно раздавать воду из-за жаркой погоды

В Главном управлении МЧС России по городу также предупредили горожан об ухудшении погодных условий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Питьевую воду начали раздавать на шести станциях метрополитена Петербурга бесплатно при входе в вестибюль из-за повышения температуры воздуха. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен".

"В связи с повышением температуры воздуха на станциях: "Проспект Просвещения", "Спортивная" (вестибюль 1), "Площадь Ленина" (вестибюль 1 и 2), "Горьковская", "Петроградская", "Парнас" вы можете бесплатно получить питьевую воду при входе в вестибюль за турникетами", - говорится в сообщении.

Ведущий специалист Центра погоды "Фобос" Михаил Леус в социальных сетях отметил, что Петербургу даже удалось опередить столицу. "В "жаркой" битве столица Санкт-Петербург вырвался вперед. В Москве вчера максимум составил +31,4, а в городе на Неве сегодня, к 13 часам, воздух прогрелся до +32", - написал он.

По данным на сайте Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, к 15 часам воздух в Петербурге прогрелся до +32,4 градусов.

Кроме того, в Главном управлении МЧС России по Санкт-Петербургу горожан предупредили об ухудшении погодных условий. "Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС" 08 августа в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы с порывами ветра до 18 м/с", - говорится в сообщении.