Число просителей убежища в ФРГ за семь месяцев 2023 года выросло на 78%

Больше всего заявлений в этот период поступило от граждан Сирии, Афганистана и Турции

БЕРЛИН, 7 августа. /ТАСС/. Количество новых заявок на получение статуса беженца в ФРГ выросло на 78% за первые семь месяцев текущего года по сравнению с 2022 годом. Об этом говорится в ежемесячном отчете Федерального ведомства по делам миграции и беженцев ФРГ.

"В период с января по июль 2023 года с просьбой о предоставлении убежища в Германии обратились в общей сложности 188 967 человек (из них 175 272 первичных заявления и 13 695 повторных). По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года (98 395 первичных заявлений) этот показатель увеличился на 78,1%", - сообщается в документе. Властям удалось обработать около 153 тыс. заявок, в 51,7% случаев было принято положительное решение, уточняет ведомство.

Больше всего заявлений в этот период поступило от граждан Сирии (52 тыс.), Афганистана (31 тыс.) и Турции (23 тыс.). В документе отмечается резкое - на 203% - увеличение числа заявок от обладателей турецких паспортов, которые за аналогичный период прошлого года подали лишь 7 621 ходатайство о предоставлении убежища.

Ранее опрос социологического института INSA показал, что 51% немцев считают, что ФРГ приняла слишком много беженцев. В прошлом году число просителей убежища в Германии возросло на треть по сравнению с 2021 годом и составило 226 467, что стало самым высоким показателем с 2016 года.