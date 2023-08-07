Артистку похоронили рядом с могилами артистов Нины Дробышевой и Сергея Колесникова

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Народную артистку РСФСР, актрису театра и кино Ирину Мирошниченко похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент ТАСС.

На похороны пришли десятки человек. Ее похоронили рядом с могилами артистов Нины Дробышевой и Сергея Колесникова.

Мирошниченко умерла 3 августа в возрасте 81 года. Ранее на основной сцене Московского Художественного театра (МХТ) им. Чехова прошла церемония прощания с народной артисткой. Проститься пришли коллеги и поклонники, деятели культуры и политики, в том числе министр культуры РФ Ольга Любимова, специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий, худрук МХТ им. Чехова Константин Хабенский, худрук Театра наций Евгений Миронов, певец Лев Лещенко, актеры Авангард Леонтьев, Марина Зудина, кинорежиссер Николай Лебедев. Коллеги вспоминали Мирошниченко как уверенную в себе, обаятельную женщину, полную жизненной энергии, блистательную актрису, которая была иконой МХТ им. Чехова.