VK организует благотворительную ярмарку с продажей вещей Киркорова, Тимати и других

Ярмарка VK Star Market пройдет 13 августа в московском пространстве Yauza Place

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Компания VK в воскресенье, 13 августа, в московском пространстве Yauza Place проведет благотворительную ярмарку VK Star Market, в рамках которой можно будет приобрести одежду и аксессуары исполнителей Филиппа Киркорова, Тимати, а также блогеров Влада А4 и Вали Карнавал. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

"13 августа в московском пространстве Yauza Place пройдет VK Star Market. На мероприятии в формате "гараж сейла" любой желающий сможет сделать доброе дело: приобрести одежду и аксессуары известных артистов и блогеров и сдать свои вещи на благотворительность и переработку. В числе звезд - участников акции Филипп Киркоров, Тимати, Валя Карнавал и Влад А4", - сообщили в пресс-службе.

Киркоров выставит на продажу расшитый золотом халат, Тимати - доску для серфинга, Влад А4 - футболки и свитшот, Валя Карнавал - кожаный плащ. Вырученные средства будут переведены в благотворительный фонд "Второе дыхание" через сервис "VK добро", уточнили в пресс-службе. Также часть нераспроданных вещей попадет на аукцион в сообществе "VK добра", где их сможет приобрести любой пользователь.

Среди других участников акции - актер Сергей Бурунов, певец Звонкий и другие артисты и блогеры. Также гостей ждут бесплатные мастер-классы по вторичному использованию вещей с добавлением нового функционала и увеличения их ценности и изготовлению украшений, а также открытые лекции, посвященные осознанному потреблению и модным тенденциям от стилиста Гоши Карцева, главного редактора Telegram-канала "Луис Иванович Вьютон" Евгении Белоусовой, блогеров, представителей фонда "Второе дыхание" и экспертов VK. Для участия в лекции и мастер-классах нужно зарегистрироваться заранее во встрече во "ВКонтакте".