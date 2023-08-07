Более 550 жителей Шебекинского округа остаются в пунктах временного размещения

Заместитель губернатора Белгородской области по внутренней политике Ольга Медведева сообщила, что в регионе работают 10 ПВР

БЕЛГОРОД, 7 августа. /ТАСС/. Свыше 550 жителей Шебекинского округа Белгородской области, которые временно покинули свои жилые помещения из-за обстрелов со стороны украинских войск, остаются в пунктах временного размещения (ПВР). Об этом сообщила журналистам на брифинге заместитель губернатора региона по внутренней политике Ольга Медведева.

"На сегодняшний день у нас в пунктах временного размещения проживает 571 человек. Размещены эти пункты в основном в городе Белгороде и Старом Осколе. <…> 196 шебекинцев находятся за пределами Белгородской области", - сказала Медведева.

Она отметила, что в регионе работают 10 пунктов временного размещения.

В начале июня из-за ежедневных обстрелов со стороны Украины власти Белгородской области предложили жителям Шебекинского округа переехать в пункты временного размещения. Максимально в ПВР региона находились около 7,2 тыс. человек.