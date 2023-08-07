Социолога Кагарлицкого внесли в перечень террористов и экстремистов

Он также признан в России иноагентом

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Росфинмониторинг внес российского социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом) в перечень террористов и экстремистов, сообщается на сайте службы.

Ранее Сыктывкарский городской суд арестовал его до 24 сентября. Политологу вменяют часть 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

Дело ведет управление ФСБ России по Республике Коми. Оно посчитало, что оправдание терроризма содержится в прошлогоднем посте в Telegram-канале Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту. Дело возбуждено и расследуется в Сыктывкаре, поэтому социолог этапирован туда.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии.