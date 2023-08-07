В Москве из-за жары каждые два часа проводят аэрацию воздуха

Также в городе организовали полив проезжей части

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Городские службы из-за жаркой погоды в столице проводят аэрацию воздуха каждые два часа и ежедневно промывают дороги. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы в правительстве Москвы Петр Бирюков.

"В связи с установившейся в столичном регионе аномально жаркой погодой осуществляется непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. В ежедневную уборку в ночные и утренние часы входит обязательная промывка водой всех асфальтобетонных и плиточных покрытий на всю ширину проезжей части, парковок, тротуаров и дворовых территорий", - сказал Бирюков.

Он уточнил, что в период с 11:00 до 20:00 каждые два часа проводится аэрация - струи воды поливомоечной техники направляются вверх и охлаждают не только дорожное полотно, но и воздух, который нагревается от асфальта.

"В цикличном режиме организован полив проезжей части, что позволяет не только содержать дороги в чистоте, но и охлаждать поверхность дорожного полотна. При длительном воздействии прямых солнечных лучей и высокой транспортной нагрузке асфальт сильнее подвержен пластической деформации, но благодаря регулярному поливу ее уровень удается существенно снизить", - добавил заммэра.

Глава комплекса городского хозяйства отметил, что в жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 см.