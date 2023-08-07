В Воркуте жара обновила температурные рекорды 48-летней давности

Начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак также отметила, что температурная аномалия в заполярных и приполярных территориях идет на спад

СЫКТЫВКАР, 7 августа. /ТАСС/. Жаркая погода в заполярной Воркуте в Республике Коми обновила температурные рекорды 48-летней давности. Температура воздуха 3, 4, 5 и 6 августа на 2-3 градуса превысила предыдущие абсолютные максимумы, сообщили ТАСС в Центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды региона.

"В Воркуте температурные рекорды зафиксированы 3, 4, 5 и 6 августа. 3 августа воздух прогрелся до +29,8 градуса, что на 0,8 градуса выше показателя от 3 августа 1981 года. 4 августа воздух прогрелся до +30, что на 2 градуса больше абсолютного рекорда от 4 августа 1981 года. 5 августа 1975 года в Воркуте было +27, а в этом году - +29, 6 августа 2001 года было 26,2 градуса, а в этом году - +29,1", - рассказала ТАСС начальник отдела ЦГМС Коми Ольга Козак.

В целом температурная аномалия установилась в заполярных и приполярных территориях от Печоры до Воркуты, но уже температура идет на спад. Сегодня в Воркуте +21 градус из-за северного ветра, во вторник ожидается +17-19.

"Тепло будет, но такой продолжительной жары уже не ожидается. Прогнозируются более прохладные ночи. На юге региона сухой прозрачный воздух, на юго-западе республики еще до +29", - добавила представитель метеослужбы.