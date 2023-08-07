Специалисты Роскомнадзора в июле отразили четыре DDoS-атаки на системы субъектов

В ведомстве также выявили и устранили 812 нарушений маршрутизации трафика

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) при Роскомнадзоре отразили четыре DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов, сообщается в Telegram-канале ведомства.

"В июле 2023 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили четыре DDoS-атаки в отношении систем защищаемых субъектов", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что в июле было выявлено и устранено 812 нарушений маршрутизации трафика, заблокирован 281 фишинговый ресурс и три сайта, на которых распространялось вредоносное программное обеспечение.