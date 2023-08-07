Польша почти завершила создание электронного барьера на границе с Калининградской областью

Замминистра внутренних дел Мачей Вонсик отметил, что проект будет сдан в сентябре

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Заграждение с электронными системами слежения, которое Польша создает на границе с Калининградской областью РФ, почти готово. Об этом заявил на пресс-конференции заместитель министра внутренних дел страны Мачей Вонсик.

"95% периметрического заграждения на границе с Калининградом уже готово", - сказал он, добавив, что этот проект будет сдан в сентябре, как и планировалось.

Строительство барьера общей протяженностью 200 км на границе Варминьско-Мазурского воеводства Польши с Калининградской областью России предполагает установку 2 тыс. столбов для размещения 3 тыс. всепогодных видеокамер и тепловизоров.

Ранее Польша также начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью. Мотивом для установки такого заграждения в Варшаве назвали то, что Россия открыла аэропорт Калининградской области для самолетов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, что создает угрозу миграционного давления.