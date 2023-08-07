Посол РФ в Израиле обсудил с патриархом Иерусалимским положение православия на Украине

Анатолий Викторов и патриарх Феофил III также констатировали важность сохранения исторически сложившегося религиозного статус-кво на территории Израиля, обеспечения неприкосновенности христианских святынь в Святой земле

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 августа. /ТАСС/. Посол России в Израиле Анатолий Викторов и патриарх Иерусалимский Феофил III провели встречу в Иерусалиме, в ходе которой обсудили положение православия на Украине и религиозный статус-кво на Святой земле. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.

"В ходе беседы А. Д. Викторов передал патриарху копию доклада МИД России "О противоправных действиях киевского режима в отношении Украинской православной церкви (УПЦ), ее священнослужителей и прихожан", опубликованного 25 июля с. г. Привлек внимание предстоятеля Иерусалимской православной церкви к содержащимся в документе фактам, демонстрирующим всю полноту творящегося на Украине при поддержке Запада политического произвола в отношении УПЦ, грубейшего системного нарушения киевским режимом прав православных христиан, а также примерам немотивированной агрессии и насилия по отношению к духовенству и верующим УПЦ", - говорится в сообщении.

Кроме того, в ходе разговора российского посла и предстоятеля Иерусалимской православной церкви "была констатирована важность сохранения исторически сложившегося религиозного статус-кво на территории Израиля, обеспечения неприкосновенности христианских святынь в Святой земле", отметили в посольстве.