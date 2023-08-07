В Махачкале открылся Международный форум соотечественников к 100-летию Гамзатова

В пресс-службе главы региона Сергея Меликова отметили, что среди участников мероприятия свыше 100 дагестанцев, проживающих в 30 странах

МАХАЧКАЛА, 7 августа. /ТАСС/. Третий Международный форум соотечественников, посвященный 100-летию поэта Расула Гамзатова, проходит в Махачкале, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии принимают участие заместитель руководителя администрации президента страны Магомедсалам Магомедов, глава Дагестана Сергей Меликов.

Участников форума поприветствовал глава государства Владимир Путин. Его обращение зачитал Магомедсалам Магомедов. "Приветствую вас на Международном форуме соотечественников, приуроченном к 100-летию со Дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова. Считаю ваш форум, собравший в Махачкале дагестанцев из регионов нашей страны и зарубежных государств, большим, знаковым событием для республики и всей России", - привел слова Путина Магомедов.

По словам президента страны, Дагестан по праву славится и дорожит традициями доверия, взаимопонимания и гостеприимства, на протяжении веков объединяющими представителей всех народов, живущих в республике. "И конечно, здесь свято чтут своих предков, среди которых - великий сын Дагестана, истинный гражданин и патриот - Расул Гамзатов. Его произведения, проникнутые любовью к родной земле, гордостью за героические страницы её истории, стали бесценным достоянием нашего многонационального Отечества", - сказал Путин.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, среди участников форума свыше 100 дагестанцев, проживающих в 30 странах.