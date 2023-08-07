В Херсонской области начала работу школа молодого избирателя

Первое занятие посетили более 30 человек

ГЕНИЧЕСК, 7 августа. /ТАСС/. Первая в новых регионах России школа молодого избирателя в Херсонской области начала свою работу.

"Более 30 человек посетили первое занятие, прошедшее в Скадовском районе. Это молодые люди, которые уже смогут участвовать в избирательном процессе 2023-2024 годов", - сообщается в Telegram-канале регионального избиркома.

Первый зампред комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, член Координационного совета ОП по общественному контролю за голосованием, сопредседатель Координационного совета ОП по интеграции новых субъектов РФ Александр Малькевич провел очное занятие, темами которого стали распознание фейков, "информационный след" и проведение выборных кампаний разных уровней.

"Проект этот не сиюминутный. Он будет продолжаться до президентских выборов как минимум. У нас даже на первом занятии были ребята, которые получат активное избирательное право только в ноябре-феврале, а был один парень, который сможет голосовать только в 2025 году", - рассказал Малькевич в беседе с корреспондентом ТАСС.

Он отметил, что долгосрочный проект школы молодого избирателя в Херсонской области, созданный избирательной комиссией региона при участии Общественной палаты РФ и ставший первым подобным политико-образовательным проектом в новых регионах России, продолжит работать и после сентябрьского Единого дня голосования.