На Ставрополье ожидается жара до 42 градусов

Губернатор региона Владимир Владимиров поручил проверить качество противопожарных мероприятий

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. ГУ МЧС по Ставропольскому краю объявило экстренное предупреждение о жаре до 42 градусов 8, 9 и 10 августа, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"По данным Ставропольского Гидрометцентра, в период времени 13-17 часов 8, 9 и 10 августа 2023 года местами по краю ожидается сильная жара [до] 42°С", - говорится в сообщении.

Губернатор Владимир Владимиров поручил проверить качество противопожарных мероприятий. "На Ставрополье пришла жара до 42 градусов, которая повышает опасность пожаров на полях, в лесах и на открытой местности. Минприроды, Минсельхоз края в ближайшие два дня дополнительно проверят качество противопожарных мероприятий. Насколько добротно обустроены минерализованные полосы, как исполняются требования особого противопожарного режима, который действует на Ставрополье с 1 июля по 15 сентября этого года", - сообщил Владимиров в телеграм-канале.

Он также попросил быть бдительными глав районов и жителей края. "Глав прошу обратить внимание на то, как обращаются со стерней в территориях. И на опашку населенных пунктов, полей, ее качество. После завершения жатвы это первое, что нужно контролировать", - отметил губернатор.