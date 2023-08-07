Преподаватели СКФУ помогли в повышении квалификации врачей из Конго

Занятия прошли в формате лекций, практикумов и круглых столов

ПЯТИГОРСК, 7 августа. /ТАСС/. Специалисты Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) проводят курсы повышения квалификации для ведущих врачей и профессоров стран Африки. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе вуза.

"Команда СКФУ проводит серию образовательных интенсивов для медиков стран Африки. Это первый визит российской делегации в Республику Конго и второй - в Демократическую Республику Конго (ДРК) с целью медицинского сотрудничества", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение августа преподаватели СКФУ проводят курсы повышения квалификации для ведущих врачей и профессоров в городах Лубумбаши и Браззавиль. Первая часть образовательного десанта прошла в Демократической Республике Конго (ДРК). Занятия прошли в формате лекций, практикумов и круглых столов. По результатам итоговой аттестации слушатели получили документ о повышении квалификации на русском и французском языке.

"Данные мероприятия имеют высокую значимость для практикующих врачей, потому что дают возможность напрямую применять полученные знания в своей профессиональной деятельности. Для стран Африки развитие системы здравоохранения является стратегической задачей, в которой большую роль играет сотрудничество с Российской Федерацией", - сказал руководитель проекта - и.о. заместителя декана по практической медицине медико-биологического факультета СКФУ Сергей Кубанов, слова которого приводятся в сообщении.

По данным пресс-службы, в состав делегации включены преподаватели медико-биологического факультета СКФУ, врачи ГБУЗ СК "Краевая детская клиническая больница" и ГБУЗ СК "Ставропольская краевая клиническая больница". Вторая часть курсов повышения квалификации стартует в городе Браззавиль Республики Конго. Медицинские специалисты СКФУ уже проводили аналогичные курсы в ноябре прошлого года.