В "Москвариуме" на ВДНХ родился детеныш дельфина

Увидеть новорожденного можно на экспозиции аквариума

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Детеныш черноморской афалины родился в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе океанариума.

"В научно-развлекательном комплексе "Москвариум" родился детеныш черноморской афалины. Дельфин появился на свет от самки Ноты, привезенной из дельфинария Ялты в сентябре 2022 года. Мама и малыш отлично себя чувствуют. Дельфиненка назвали Локи, он хорошо набирает вес и активно играет", - отметили в пресс-службе.

После перевозки афалины Ноты из Ялты в ходе диспансеризации выяснилось, что самка беременна. Сейчас дельфиненок и его мама находятся под круглосуточным присмотром ветеринарной службы. Увидеть новорожденного каждый посетитель может на экспозиции аквариума.

"Период беременности у афалин длится около 12 месяцев. Когда дельфиненок рождается, самка помогает ему подняться на поверхность, чтобы сделать первый вдох. Новорожденных дельфинов кормят молоком до двух лет, но с 6 месяцев малыши дополнительно начинают есть и рыбу. Детеныши находятся рядом со своими матерями в течение 4-5 лет", - добавили в океанариуме.

Черноморские афалины занесены в Красную книгу. На сегодняшний день их число в Черном море достигает 43 тыс. особей. Афалина является самым крупным черноморским дельфином, максимальная длина составляет 3 м, масса - до 350 кг. Ареал обитания включает Черное море, Керченский пролив с прилегающей частью юга Азовского моря, Мраморное море и проливы Босфор и Дарданеллы.

"Рождение дельфиненка - радостное для нас событие. Мама и малыш проводят много времени вместе: самка кормит малыша своим молоком и обучает жизненно важным навыкам, таким как дыхание на поверхности воды и плавание. Животные находятся под круглосуточным присмотром специалистов, также контролируется состав и температура воды, освещение и другие параметры. Мы рады пригласить всех желающих посетить аквариум и познакомиться с малышом", - поделился директор департамента по работе с животными "Москвариума" Сергей Третьяков.