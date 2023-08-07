Собянин: семь онлайн-услуг запустили в этом году в Москве для школьников

По словам мэра, сервисами воспользовались уже почти 400 тыс. раз

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Семь электронных услуг запустили для выпускников в столице в этом году. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

"Социальные услуги и сервисы - традиционно одни из самых востребованных на портале mos.ru. Они делают жизнь горожан удобнее, а взаимодействие с государством - проще и понятнее. Только в этом учебном году мы запустили семь услуг, помогающих выпускникам в период прохождения государственной итоговой аттестации. Сервисами, связанными с получением доступа к сдаче выпускных экзаменов, ученики уже воспользовались почти 400 тыс. раз", - написал мэр.

Он отметил, что услуги социального комплекса на mos.ru по пятибалльной шкале москвичи оценили в среднем на 4,6 балла. При этом самую высокую оценку получил Главархив Москвы - 4,8 балла, департаменты здравоохранения и образования - в среднем по 4,7 балла.

"На сегодняшний день в социальной сфере доступно онлайн больше 180 госуслуг и сервисов, а всего на портале mos.ru их свыше 400 - по всем сферам жизни. В среднем за ними обращаются около 2 млн раз ежедневно", - заключил Собянин.