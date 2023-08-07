В Сибири и на Дальнем Востоке прогнозируют сбой систем жизнеобеспечения

Причиной может стать ветер до 25 м/с и дожди

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Ученые МЧС РФ прогнозируют возможный сбой систем жизнеобеспечения на территории нескольких регионов Сибири и Дальнего Востока из-за сильного ветра и дождей, сообщили ТАСС во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).

"В нескольких регионах России прогнозируются сбои в работе систем жизнеобеспечения населения, связанные с ограничением транспортного сообщения и нарушением энергоснабжения населенных пунктов. Это касается Приморского, Хабаровского, Красноярского краев, Еврейской автономной области, Амурской, Иркутской и Кемеровской областей, республик Тыва, Хакасия и Алтай", - говорится в сообщении.

Причиной может стать прогнозируемый ветер до 25 м/с и дожди. В Калмыкии и Астраханской области могут возникнуть условия для формирования пыльных бурь.

В Коми, отдельных районах Приволжского и Центрального, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов возможно возникновение очагов природных пожаров. В Краснодарском крае, Волгоградской области и южных районах Хабаровского края будут риски подтопления низменных участков местности.