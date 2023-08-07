В Русском доме в Душанбе открыли фотовыставку, посвященную 80-летию Курской битвы

Для посетителей провели кинолекторий по советскому кинофильму 1968 года "Огненная дуга"

ДУШАНБЕ, 7 августа. /ТАСС/. Фотовыставку, посвященную 80-летию Курской битвы, открыли в Русском доме в Душанбе в Таджикистане, сообщили ТАСС в пресс-службе представительства Россотрудничества в республике.

"Фотоэкспозиция посвящена битве на Курской дуге в июле-августе 1943 года, предопределившей исход Великой Отечественной войны. Выставку в первый день посетили школьники и студенты душанбинских вузов", - рассказали в пресс-службе.

Также в рамках выставки для посетителей провели кинолекторий по советскому кинофильму 1968 года "Огненная дуга" - части исторической эпопеи "Освобождение" режиссера Юрия Озерова, посвященной Великой Отечественной войне.

Как уточнили в представительстве, выставка является совместным проектом Россотрудничества и московского Музея Победы. В экспозиции представлены копии фотографий из коллекции музея, в частности, посетители могут увидеть снимок маршала Советского Союза Георгия Жукова и командующего Степным фронтом Ивана Конева на Курской дуге летом 1943 года, фото танкистов из роты Героя Советского Союза Ивана Терещука на марше в районе Грайворона, снимок командующего пятой гвардейской танковой армией Павла Ротмистрова при уточнении обстановки с начальником штаба армии Владимиром Баскаковым в августе 1943 года и другие архивные фотографии.

Ранее аналогичную выставку провели в Русском доме в Худжанде на севере республики. По данным представительства Россотрудничества, на выставке в Худжанде посетителям также рассказали о подвигах уроженца Согдийской (ранее - Ленинабадской) области Таджикистана Исмоила Хамзаалиева, который принимал участие в битве и не позволил танкам противника прорвать оборону. За подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.

Курская битва (битва на Курской дуге), продолжавшаяся с 5 июля по 23 августа 1943 года, стала одним из ключевых сражений Великой Отечественной войны. Она также была одним из самых крупных столкновений вооруженных сил СССР и Германии. После этой битвы стратегическую инициативу перехватила антигитлеровская коалиция.