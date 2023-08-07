В Петербурге на выставке представили глобусы и редкие книги по географии XIX века

В экспозицию также включили 30 информационных полотен

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Старинные гравюры, живописные произведения, фотографии, повседневные предметы путешественников XIX века можно увидеть на выставке "Великие русские географические открытия", которая начала работу на территории Петропавловской крепости в Петербурге. Экспозицию посвятили 220-летию первого кругосветного плавания И.Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского - сообщила ТАСС главный научный сотрудник Государственного музея истории Санкт-Петербурга Инна Семенова.

"Выставка проработает до 12 сентября этого года. Здесь представлены предметы из восьми различных фондов и коллекций Государственного музея истории Санкт-Петербурга. Это живописные полотна, гравюры, есть учебные предметы, поскольку любое путешествие начинается со школьной скамьи. На экспозиции можно увидеть предметы XIX века: глобусы, дорожные наборы, различные книги по географии. Тема путешествий позволила нам пофантазировать и подобрать соответствующие предметы, некоторые из них представлены впервые, например литографии", - сказала она.

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По словам Николая Миклухо-Маклая, который является сооснователем выставки, а также руководителем центра изучения Южно-Тихоокеанского региона Института востоковедения РАН и директором фонда имени Миклухо-Маклая, помимо артефактов выставка представлена 30 информационными полотнами. Они в доступной форме знакомят посетителей с вкладом российских ученых и мореплавателей XIX века.

"Мы вспомнили, что в этом году важно отметить дату первого кругосветного плавания (1803 год), которая соизмерима первому полету в космос. Объединили усилия с Государственным музеем истории Петербурга, откуда фактически отправлялись все экспедиции. Сделали экспозицию, которая включает как современные полотна, которые были представлены в рамках образовательного проекта нашего фонда и архивные материалы, которые хранятся именно в музее истории. Экспозиция выстроена таким образом, что рассказывает об истории открытий и путешествий наших первооткрывателей, которые внесли вклад в изучение нашей планеты. Более 30 полотен рассказывают в краткой форме о путешественниках", - сказал Миклухо-Маклай ТАСС.

Он также напомнил, что благодаря отечественным путешественникам 129 русских географических названий были нанесены на карту Южного моря (Тихого океана). В следующем году двоюродный праправнук и полный тезка этнографа и известного ученого-гуманиста планирует представить новые экспонаты из Папуа-Новой Гвинеи.

"Я сейчас только вернулся из Папуа-Новой Гвинеи, мы собрали достаточно артефактов, мы собрали очень хороший материал, будем добавлять что-то в онлайн музей имени Миклухо-Маклая, а потом представлять это в виде экспозиции в образовательных учреждениях. Это произойдет в начале следующего года. В ближайшее время также будет реализован образовательный проект "Россия в регионе южных морей. По следам русских открытий" также помимо лекционного курса будут представлены выставки фотополотен", - подытожил он.