Наместника Киево-Печерской лавры освободили из-под стражи под залог

Как сообщил адвокат митрополита Никита Чекман, залог составил более $900 тыс.

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Павел освобожден из-под стражи, за него внесли залог в размере 33 млн гривен (более $900 тыс.). Об этом сообщил адвокат митрополита Никита Чекман.

"Дорогие друзья, хорошие новости. Сегодня окончательно внесен залог за митрополита Павла. Более тысячи человек заплатили средства в качестве залога за нашего владыку", - сказал адвокат в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Чекман продемонстрировал кадры с освобожденным митрополитом, который передвигался с ним на автомобиле. Павел поблагодарил всех причастных к своему освобождению, призвав братию УПЦ сохранять единство.

Ранее Киевский апелляционный суд перенес на 14 августа рассмотрение апелляции прокуратуры на решение Соломенского районного суда украинской столицы о взятии под стражу митрополита Павла с возможностью внесения залога. По данным украинского агентства УНИАН, заседание сегодня не состоялось из-за того, что иерарха не привезли в суд. Чекман ранее выражал мнение, что прокуратура хочет добиться более жесткой меры пресечения в отношении наместника лавры. В частности, увеличения суммы залога или запрета для митрополита посещать Киево-Печерскую лавру и храмы УПЦ в случае внесения залога.

В конце марта власти в одностороннем порядке разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и потребовали от монахов покинуть обитель. Они отказались выполнять эти требования, обе стороны обратились в суд. 1 апреля Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила митрополиту Павлу обвинения в разжигании религиозной вражды и оправдании действий России, в этот же день суд отправил его под домашний арест. 13 июля наместнику предъявили новые обвинения - в повторном нарушении равноправия граждан по религиозным убеждениям и оправдании действий РФ. На следующий день Соломенский районный суд Киева удовлетворил ходатайство СБУ и изменил меру пресечения митрополиту с домашнего ареста на содержание под стражей до 14 августа с возможностью внесения залога в размере 33 млн гривен.