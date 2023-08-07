В Сургуте ввели дополнительную меру поддержки для контрактников

Размер денежного пособия составит 150 тыс. рублей

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 7 августа. /ТАСС/. Депутаты думы Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ) поддержали предложение администрации города о введении дополнительной меры поддержки для граждан, заключивших контракт о прохождении службы в зоне СВО. Им будут выплачивать по 150 тыс. рублей, сообщили в Telegram-канале Сургутской городской думы.

"Сегодня, 7 августа на депутатских слушаниях депутаты поддержали предложение администрации города о социальной поддержке граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы для выполнения задач в ходе СВО. Единовременное денежное пособие в размере 150 тыс. рублей будет выплачиваться из местного бюджета дополнительно к федеральным и окружным выплатам", - говорится в сообщении.

Поступившие на контрактную службу в Югре получают 195 тыс. рублей единовременно от Минобороны, 250 тыс. рублей единовременно от правительства Югры, и по 150 тыс. рублей каждые четыре месяца. Ежемесячная зарплата при поступлении на службу по контракту может составить от 204 тыс. рублей с учетом должности, звания и выслуги лет в зоне СВО.