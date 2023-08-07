В Подмосковье более 10 тыс. подростков нашли работу летом

Молодые люди от 14 до 18 лет преимущественно устраиваются работать в аграрные предприятия, либо в муниципальные организации, которые занимаются озеленением и благоустройством территорий

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Более 10 тыс. подростков в Московской области нашли сезонную работу этим летом, сообщила ТАСС министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

"С начала лета свыше 10 тыс. подростков из Подмосковья устроились на сезонную работу. Возможно, кто-то из них продолжит трудиться и дальше, но уже в свободное от учебы время. Ребята в среднем получают зарплату 27 тыс. [рублей] в месяц, уровень оплаты зависит от выбранной профессии", - сказала она.

Как уточнили в министерстве социального развития региона, молодые люди от 14 до 18 лет преимущественно устраиваются работать в аграрные предприятия, либо в муниципальные организации, которые занимаются озеленением и благоустройством территорий.

"С каждым несовершеннолетним обязательно заключается официальный трудовой договор. Также каждый подросток дополнительно получает от центра занятости материальную поддержку в размере 2 250 рублей", - рассказали в пресс-службе министерства.