Новые учебники по истории будут готовы для учеников 5-9-х классов к 1 сентября 2024 года

В них полностью переписали разделы о 70-х, 80-х, 90-х и нулевых годах, рассказал помощник президента России Владимир Мединский

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новые учебники по истории для школьников 5-9-х классов будут готовы к 1 сентября 2024 года, сообщил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

"В декабре прошлого года на заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению было принято решение о разработке и утверждены дорожные карты по созданию единого учебника. <...> По нашей дорожной карте, к 1 сентября следующего года новые учебники должны быть готовы для всех остальных классов - с 5 по 9", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов.

Мединский также уточнил, что работа над четырьмя томами нового учебника по истории для 10-11-х классов велась с апреля этого года: "Эта работа сделана в невероятный срок", - отметил он. "Твердая обложка, корешок сшит, а не склеен. Это позволит сделать так, как в советские годы, когда учебник служил в течение 5 лет", - пояснил Мединский.

Переработка разделов

Разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах для новых учебников по истории России были полностью переработаны и переписаны, сообщил Мединский.

"Полностью переработаны, переписаны разделы "70-е", "80-е", "90-е" и "нулевые" годы. Добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая СВО. Авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного", - сказал он.

Мединский отметил, что по состоянию на 2023 год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки учебников по истории, в итоге новый единый учебник вобрал в себя переработку из них. Однако до сих пор 16 линеек учебников присутствуют в средней школе, что "вызывает путаницу".

Также автор уточнил, что в учебнике много микроисторий и любопытных фактов. По его словам, это первый учебник, который прошел системное рецензирование многими институтами.

О новом учебнике

Как сообщали в Минпросвещения, новые учебники по истории для 10-11-х классов будут использовать в образовательном процессе уже с 1 сентября. Издание состоит из четырех книг: История России (10-й класс), Всемирная история (10-й класс), История России (11-й класс) и Всемирная история (11-й класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история.

Авторами учебников по истории России выступили Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.