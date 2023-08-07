Более 40 участников гастрофестиваля представили блюда, связанные с историей Екатеринбурга

В заведениях города можно будет попробовать сеты с названиями "Уральские буржуа", "Обед в городке чекистов", "Урал: вкус свободы" и "С Плотинки на бал"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Более 40 заведений города приняли участие в историческо-гастрономическом фестивале "300 лет в обед" в Екатеринбурге, который посвящен 300-летнему юбилею города. В заведениях появятся сеты из трех блюд, связанные с историей Екатеринбурга, сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Это новый локальный ресторанный фестиваль в честь 300-летия Екатеринбурга. В нем принимает участие 41 заведение города, среди которых известные ресторанные сети, одни из лучших ресторанов города, бистро, необистро, бары и кафе. <…> В каждом ресторане-участнике с сегодняшнего дня действует сет из трех блюд, который связан с историей Екатеринбурга. Шеф-повара изучили исторические документы, стили кухни. Читали Мамина-Сибиряка, который первым начал описывать купеческую кухню города. Шефы изучали меню известных советских ресторанов. А некоторые заведения посвятили свои сеты известным личностям, порой ключевым для гастрономии", - сообщили организаторы.

Например, в заведениях можно будет попробовать сеты с названиями "Уральские буржуа", "Обед в городке чекистов", "Урал: вкус свободы" и "С Плотинки на бал". Параллельно у фестиваля будут действовать историко-гастрономические экскурсии по Екатеринбургу. Экскурсоводы проекта "Екбгуляем" разработали специальную программу на все дни фестиваля.

Историческо-гастрономический фестиваль "300 лет в обед" пройдет в Екатеринбурге с 7 по 20 августа. Празднование 300-летия Екатеринбурга запланировано на 2023 год, основные мероприятия проходят в августе. Власти города ожидают, что в праздновании юбилея примут участие не менее 1 млн человек.