Умер директор воронежского предприятия ракетных двигателей КБХА Сергей Ковалев

Ему было 48 лет

ТАСС, 7 августа. Губернатор Воронежской области Александр Гусев выразил соболезнование родным и близким директора АО "Конструкторское бюро химавтоматики (КБХА, входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения, возглавляемую НПО "Энергомаш" ГК "Роскосмос") Сергея Ковалева в связи с его скоропостижной смертью.

"Новость, которой трудно и больно верить. К огромному сожалению, Сергея Викторовича больше нет с нами. Вся его трудовая биография была связана с нашими мехзаводом и КБХА. Он внес значительный вклад в развитие космической отрасли, укрепление промышленного и репутационного потенциала Воронежской области. Сергей Викторович проявлял себя как великолепный специалист и организатор, целеустремлённый и порядочный человек. С высочайшей ответственностью всегда подходил к выполнению заданий особой государственной значимости. Его внезапная смерть стала сильным ударом и большой утратой для нашего региона и отечественного ракетостроения", - цитирует пресс-служба губернатора.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, Ковалев умер 7 августа в возрасте 48 лет.