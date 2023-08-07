Фестиваль "Хороводы России" соберет тысячи участников в 100 городах страны

Темой мероприятия станет культура стран СНГ, при этом в каждом городе хороводы будут проходить по своей особой программе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 августа. /ТАСС/. Международный фестиваль "Хороводы России" соберет 15 августа тысячи участников в более чем 100 городах страны и за рубежом. Основной темой хороводов этого года станут культуры стран Содружества независимых государств (СНГ), главный хоровод пройдет в Петербурге как в культурной столице СНГ 2023 года, сообщил журналистам в понедельник руководитель фестиваля Владимир Шампаров.

"15 августа этого года более чем в 100 городах России и в других странах состоится фестиваль "Хороводы России". <…> Мы проводим фестиваль уже в седьмой раз, каждый раз мы выбираем определенную тему. В этом году эта тема - "Хоровод культур СНГ". Связана она с тем, что Петербург в этом году получил статус культурной столицы стран СНГ, участники движения решили поддержать эту идею и провести хороводы в контексте этой темы", - рассказал Шампаров.

По его словам, уже сейчас в подготовке хороводов по всей стране активно принимают участие около 5 тыс. человек. Ожидается, что привлечь непосредственно к самим хороводам в день их проведения удастся более 10 тыс. участников, которые соберутся на основных площадях своих городов.

Тема культур стран СНГ станет объединяющей для всех хороводов, при этом в каждом городе мероприятия будут проходить по своей особой программе. Так, в Чите пройдет "Книжный хоровод", направленный на популяризацию чтения литературы, в Москве на ВДНХ хоровод будут водить вокруг фонтана "Дружба народов" при участии национальных творческих коллективов из Таджикистана и других стран. Принять участие в мероприятиях по всей стране можно будет свободно.

Петербургский хоровод будет включать в себя хороводы африканских культур, хоровод поколений, призванный объединить людей разных возрастов, якутский хоровод Осуохай и многие другие формы этого традиционного коллективного танца.

"Хоровод - это своего рода первая живая социальная сеть. Сейчас есть множество социальных сетей, в которых мы сидим, общаемся. Но вот первая социальная сеть, живая, тактильная, с реальными ощущениями, а не виртуальными - это был хоровод. Люди, когда попадают в хоровод, они психологически реализуют себя как социальные существа, насыщаются и чувствуют себя более уверенными, жизнерадостными", - добавил Шампаров.