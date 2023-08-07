Кравцов сообщил об обновлении нового учебника истории после окончания СВО

Министр просвещения России отметил, что он будет во всех школах 1 сентября

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Новый учебник истории для учеников 10-11-х классов будет дополнен после окончания специальной военной операции, сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на презентации учебника в ТАСС.

"После завершения специальной военной операции, после нашей победы мы еще будем дополнять учебник. <...> Прошла апробация уже учебника, он будет во всех школах 1 сентября, уже организована печать, есть заказы от всех регионов", - рассказал министр.

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: История России (10 класс), Всемирная история (10 класс), История России (11 класс) и Всемирная история (11 класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история. Авторами учебников по истории России выступили помощник президента Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Практически треть учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы вынесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв.

В учебнике по истории России для 11-го класса отражаются причины и ход специальной военной операции, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также вхождение в состав РФ новых регионов.