Фестиваль "Спасская башня" перенесли на 2024 год

Деньги за билеты вернут автоматически на карту, с которой были приобретены, сообщили в дирекции фестиваля

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" перенесен на 2024 год. Об этом сообщили ТАСС в дирекции фестиваля.

"Руководством Администрации президента Российской Федерации принято решение о переносе Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня" с 2023 на 2024 год", - рассказали организаторы.

В дирекции отметили, что деньги за билеты будут возвращены автоматически на расчетный счет карты, с которой были приобретены. "По вопросам возвратов купленных билетов на бланках строгой отчетности (билеты, приобретенные в кассах) необходимо обращаться по месту приобретения", - добавили там.

В этом году была разработана программа и сценарий мероприятия, сформирован состав участников, включая лучшие оркестры силовых ведомств России, восемь иностранных коллективов (из Белоруссии, Египта, Казахстана, Китая, Мексики, Таиланда, Турции и ЮАР). Также организаторы развернули благотворительную программу, включавшую всероссийский онлайн-смотр детско-юношеских оркестров, подготовку торжественного шествия всех участников фестиваля в ЦПКиО им. М. Горького, серию концертов зарубежных и российских участников в парках, скверах и на вокзалах Москвы, выделение нескольких тысяч билетов на представления фестиваля для распространения среди незащищенных слоев населения.

16-й Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня" должен был пройти с 26 августа по 3 сентября на Красной площади в Москве. ТАСС - официальное информагентство фестиваля.