Украинский суд приговорил митрополита канонической УПЦ Ионафана к пяти годам тюрьмы

По информации СБУ, его осудили "за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины"

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких) приговорен к пяти годам тюрьмы "за публичное оправдание вооруженной агрессии против Украины". Об этом сообщила Служба безопасности Украины (СБУ) в Telegram-канале.

"По материалам Службы безопасности Украины осужден глава Тульчинской епархии УПЦ, который публично оправдывал вооруженную агрессию против Украины, - говорится в сообщении ведомства. - Суд подтвердил доказательную базу, собранную спецслужбой, и назначил клирику наказание - пять лет лишения свободы".

Митрополита осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: "за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины".

Согласно материалам следствия, фигурант якобы "распространял среди верующих пропагандистские листовки, в которых призвал к захвату власти и изменению государственной границы Украины". Между тем адвокаты митрополита заявляют, что листовки, ставшие основанием для предъявления обвинений, были подброшены во время обыска сотрудниками службы безопасности.

Власти Украины в последние годы активно проводят курс на вытеснение УПЦ, в том числе поощряют переход ее религиозных общин под юрисдикцию так называемой Православной церкви Украины, созданной в 2018 году из двух раскольнических религиозных структур. В последнее время власти стали преследовать священнослужителей канонической церкви.

В 2022 году СБУ возбудила 52 уголовных дела, в которых фигурируют 55 священнослужителей УПЦ, в том числе 14 архиереев. Уголовному преследованию по обвинению в "разжигании религиозной вражды" с 2022 года были, в частности, подвергнуты наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел, митрополит Черкасский Феодосий (Снегирев), а также Иоасаф - бывший митрополит Кировоградский, а ныне митрополит Васильковский.