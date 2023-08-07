Минкультуры попросили снять маркировку "18+" с некоторых фильмов для показа школьникам

Речь идет о таких картинах, как "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука", отметил помощник президента РФ Владимир Мединский

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Авторы нового учебника по истории для 10-11-х классов обратились в Министерство культуры РФ с просьбой снять маркировку "18+" с фильмов "Поднятая целина", "Тихий Дон" и других для того, чтобы их могли смотреть школьники в рамках изучения предмета. Об этом сообщил помощник президента Российской Федерации Владимир Мединский.

Издание по всеобщей истории и истории России для 10-11-х классов состоит из четырех книг: "История России" (10 класс), "Всемирная история" (10 класс), "История России" (11 класс) и "Всемирная история" (11 класс). Таким образом, впервые синхронизированы два курса - история России и всеобщая история. Новые учебники содержат QR-коды со ссылками на мультимедийные материалы.

"Нам пришлось в последнюю секунду несколько фильмов снять из рекомендованных, то есть отказаться рекомендовать такие фильмы, как: "Поднятая целина", "Тихий Дон", "Бриллиантовая рука" или "Москва слезам не верит", потому что на них стоит гриф "18+". Мы уже обратились в Министерство культуры [РФ] с официальной просьбой эту смехотворную закостенелость <...> убрать. Не от этого надо ограждать наших школьников, точно не от этих фильмов", - сказал он на пресс-конференции в ТАСС, посвященной презентации учебника.

Мединский также уточнил, что фильмы, на которые ведут размещенные в учебнике QR-коды, специально очистили от рекламы: "Поэтому школьник может, прочитав соответствующий раздел, тут же посмотреть кино, которое мы рекомендуем, или сериал по данной теме".

"QR-коды из учебника ведут непосредственно не только на ресурсы разного рода архивных служб, библиотек, но и на конкретные фильмы, на конкретные произведения искусства, упоминаются книги, документальное кино и прочее", - уточнил он.

Об учебнике

Авторами учебников по истории России выступили помощник президента РФ Владимир Мединский и ректор МГИМО Анатолий Торкунов, авторами учебников по всеобщей истории - Мединский и научный руководитель Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян.

Как сообщалось ранее, практически треть учебника по истории России для 10-х классов посвящена событиям Великой Отечественной войны. В отдельные параграфы вынесена история обороны Москвы, блокады Ленинграда, Сталинградской и Курской битв. В учебнике по истории России для 11-го класса отражаются причины и ход специальной военной операции, воссоединение Крыма и Севастополя с Россией, а также вхождение в состав РФ новых регионов.