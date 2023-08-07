7 августа, 15:17

Минюст внес SIA TV Rain и TVR Studios B. V. в перечень нежелательных организаций

Организации создала бывший главный редактор телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Наталья Синдеева (признана в РФ иноагентом)

МОСКВА, 7 августа. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ добавило организации SIA TV Rain и TVR Studios B. V., созданные бывшим главным редактором телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом) Натальей Синдеевой (признана в РФ иноагентом) в Латвии и Нидерландах, в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, следует из материалов на сайте ведомства.

"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: TVR Studios B. V., Королевство Нидерландов; SIA TV Rain ("ТВ Дождь"), Латвийская Республика", - говорится в сообщении.

Ранее Генпрокуратура РФ признала нежелательной их деятельность в РФ. 

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