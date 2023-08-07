Более 300 экспонатов собрали для будущего Центра героев Донбасса в Петрозаводске

Новый центр будет посвящен карельским бойцам

ПЕТРОЗАВОДСК, 7 августа. /ТАСС/. Более 300 экспонатов собрали для будущего Центра героев Донбасса, который планируют открыть в Петрозаводске. Об этом на пленарном совещании в городской администрации рассказал руководитель карельской общественной организации по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества "Поисковые отряды "Эстафета поколений" Илья Герасев.

"Нашей инициативной группе уже пять раз удалось съездить в зону специальной военной операции, в новые регионы. Привозя туда гуманитарную помощь, обратно мы везем экспонаты <...>, - сказал Герасев. - Сейчас собралось <...> больше 300 предметов, которые посвящены СВО".

Герасев добавил, что новый центр будет посвящен карельским бойцам. Его откроют на улице Пробной, 4. Помещение фонду "Эстафета поколений" предоставила администрация Петрозаводска.

По данным пресс-службы городской администрации, фонд "Эстафета поколений" существует более 15 лет. В течение этого времени он проводил поисковые работы и реализовывал общественные проекты. Один из самых значимых - это "Рубежи Петрозаводска", благодаря которому были открыты четыре памятных места.

В апреле 2023 года президент РФ поручил открыть экспозиции, посвященные СВО, в каждом регионе страны.